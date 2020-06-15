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Aktüel

Jandarma’dan filmleri aratmayan kaçak etil alkol operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; çeşitli yollarla temin edip stokladıkları etil alkolleri, halkın sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara dağıtım yapan şahısların Ataşehir’deki deposuna operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:37:34 -
Jandarma’dan filmleri aratmayan kaçak etil alkol operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; çeşitli yollarla temin edip stokladıkları etil alkolleri, halkın sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara dağıtım yapan şahısların Ataşehir’deki deposuna operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri 1 depo ile mal yüklenen 3 araçta yaptıkları aramalarda 18 ton kaçak etil alkol ele geçirirken, B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde çeşitli yollarla İstanbul’a getirilip stoklanan kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisini aldı.Jandarma ekipleri; sahte etil alkollerden insan sağlığını tehdit edecek merdiven altı tabir edilen şekilde sahte içki ve dezenfektan üretilmesinin önüne geçmek maksadıyla, etil alkollerin stoklandığı Ataşehir’deki depoyu gözetim altına aldı.



Tam sevkiyat esnasında baskın


Şüphelileri suçüstü yakalamak için bekleyen jandarma ekipleri, depo etrafına park edilen araçlara yükleme yapıldığı esnada depoya ve yükleme yapılan araçlara baskın düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon 900 bin TL olan 18 Ton kaçak etil alkol ele geçirirken, B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.



Ele geçirilen kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere il sağlık müdürlüğüne teslim edilirken, kaçak etil alkol dağıtımı yapılan iş yeri mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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