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Aktüel Jandarmadan duygulandıran hareket
Aktüel

Jandarmadan duygulandıran hareket

Giresun'un Keşap ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusu, jandarma ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:25:00 -
Jandarmadan duygulandıran hareket

Keşap Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Yolağzı köyündeki çöp konteynerinin yanında köpek yavruları olduğunu fark etti. Ekipler, araca aldıkları 4 köpeğe su ve yiyecek verdi.

Köpek yavruları, bakım ve tedavilerinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırıldı. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı.

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