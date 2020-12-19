Jandarmadan duygulandıran hareket
Giresun'un Keşap ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusu, jandarma ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
Keşap Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Yolağzı köyündeki çöp konteynerinin yanında köpek yavruları olduğunu fark etti. Ekipler, araca aldıkları 4 köpeğe su ve yiyecek verdi.
Köpek yavruları, bakım ve tedavilerinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırıldı. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı.