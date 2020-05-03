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Aktüel

Jandarmadan doğum günü sürprizi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri iki çocuğun doğum gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:40:07 -
Jandarmadan doğum günü sürprizi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri iki çocuğun doğum gününü kutladı.


Zonguldak İl jandarma Komutanlığınca; Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Göbü Köyünde ikamet eden, babası Siirt Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Büşra Göktepe’nın doğum günü; yaş pasta ile kutlandı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hayrullah Karaman, torunu Yağmur Akpınar’ın doğum günü olduğunu kendisine doğum günü pastası yaptığını ancak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pastayı torununa götüremediğini söyleyerek yardım talebinde bulundu.


Çaycuma İlçe Jandarma komutanlığı Motorlu Trafik Timi tarafından doğum günü pastası Hayrullah Karaman’dan teslim alınarak torunu Yağmur Akpınar’ın ikamet ettiği Akpınar köyüne götürülerek teslim edildi. Kendisi için hazırlanan pastayı gören minik Yağmur ise mutluluk yaşadı.

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