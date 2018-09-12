Jandarma'dan dev operasyon: Gaziantep'te 30 ton kaçak çay ele geçirildi!

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan, sahtecilik yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait sahte 76 mühür, 30 ton kaçak çay, 136 dijital kamera, 69 sahte 25 bin Irak dinarı, 40 A4 kağıdına basılı vaziyette sahte 100 dolar banknotları, sahte dolar basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, 4 çay presleme ve paketleme makinesi, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 1 bilgisayar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.