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Jandarmadan definecilere operasyon: 7 gözaltı

Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:09
Jandarmadan definecilere operasyon: 7 gözaltı

Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Tokaris bölgesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerineyapılan operasyonda A.D., A.K. , İ.H.K. , S.T., R.K., R.K., ve A.K., isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 adet hitli makinesi, 1 adet aydınlatma kablosu, 1 adet kürek, 1 adet jeneratör ve 1 adet kerpeten ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:09
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