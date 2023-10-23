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Gündem Jandarmadan “asayiş” denetimi
Gündem

Jandarmadan “asayiş” denetimi

Yeniakit Publisher
2023-10-23 11:34:00 -
Jandarmadan "asayiş" denetimi

Aydın’da yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanırken, kimlik bildirmediği tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsa da toplam bin 234 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 71 ekip ve 232 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde 4 bin 689 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli şahıs yakalandı.

2 bin 12 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye idari yaptırım uygulandı, 11 araç da trafikte men edildi.

406 umuma açık yer, 1 AVM, 94 metruk bina, 109 okul çevresi, 84 park bahçe kontrol edilmiştir, 2 yabancı uyruklu şahsa kimliğini bildirmemekten bin 234 TL idari para cezası uygulandı. 2 işyerine çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı 2 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

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