  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:23:55 -
Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Develi ilçesine bağlı Zile Mahallesinde İ.E.’nin bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesinde K.A.’nın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ve Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesinde İ.T. ile M.A.’nın bulunduğu evde yapılan aramada; 33 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. 3 operasyonda da gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Ayrıca, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı