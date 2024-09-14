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Gündem Jandarmadan 15 milyon TL'lik dev operasyon! 3 bin yıllık eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Gündem

Jandarmadan 15 milyon TL'lik dev operasyon! 3 bin yıllık eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 13:44:00 - 2024-09-14 13:47:07

Tarihi eser kaçakçılığına bir darbe daha geldi. Manisa'da milattan önceye ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 15 milyon TL karşılığında piyasaya sürmek üzere olan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde ikamet eden E.B. (44), Y.D. (38), ve Ş.Ç'nin (37) tarihi eser buldukları ve söz konusu tarihi eserleri 15 milyon TL karşılığında piyasaya sürmek üzere oldukları bilgisini elde eden jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonrasında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; (9) adet M.Ö 1. bin yıla ait çömlek, (4) adet M.Ö 7.Y.Y. ait alabastronlar, (13) adet M.S. 4. Y.Y. ait gözyaşı şişesi, (4) adet Roma dönemine ait kandil, (1) adet Roma dönemine ait erkek heykeli, (1) adet Roma dönemine ait kadın heykeli, (2) adet M.Ö. 2. Y.Y. ait cam parfüm şişesi, (2) adet M.Ö. 6. Y.Y. ait cam parfüm şişesi, (1) adet M.Ö. 2. Y.Y. ait obje olmak üzere toplam 37 adet tarihi eser obje ile dedektör, muhtelif kazı malzemeleri 3 kilo 100 gram amonyum nitrat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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