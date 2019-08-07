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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! O hain öldürüldü

Şırnak Silopi'de 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonla öldürüldü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! O hain öldürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
  1. Şırnak
  2. Jandarma
  3. MİT

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