jandarma uzman erbaş alımları ne zaman başvuru şartları | Jandarma astsubay 2019 alımları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temin sistemi üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı 2019 Jandarma astsubay alımlarını açıkladı. 2019 MSB KKK uzman erbaş alımı başvuru şartları neler ve ne kadar jandarma uzman erbaş alımı yapılacak? İşte Jandarma astsubay ve jandarma uzman erbaş alımları son dakika haberleri.

Jandarma uzman erbaş jandarma astsubay alımı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde ve sınır ötesi operasyonlar da faaliyet göstermekte olan Jandarma Genel Komutanlığı her sene on binlerce uzman erbaş yani uzman çavuş alımı gerçekleştirmektedir. Jandarma da profesyonelleşme resmi olarak başladığından dolayı uzman erbaş alımlarına da hız verildi ve sınıflar da bazı düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz gün yapılan duyuru da 2019 yılı sonuna kadar toplam 27 bin jandarma askeri personel alımı yapılacağı belirtildi. Ancak hangi rütbe için kaç kişilik alımın yapılacağına dair net bir bilgi verilmedi.

Jandarma uzman erbaş alımı 2019 başvuru formu. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2019 personel alımlarına ilişkin piyade, komando, tank, topçu muharebe, istihkam, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhıye, veteriner ve hava savunma branşlarında uzman erbaş alımı yapacak. Peki MSB 2019 uzman erbaş alımları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

jandarma uzman erbaş alım şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar.

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de BoyKilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)

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Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına personel alımı başladı