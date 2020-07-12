Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki personel eksikliğini gidermek adına her yıl belirli dönemlerde Jandarma Uzman Erbaş alımları gerçekleştiriliyor. Bu yılda yine aynı şekilde yeni alımların yapılması bekleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllarda Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki personel eksikliğini kapatmak için Jandarma Uzman Erbaş alımları yapılmıştı. Bu yılda yine aynı şekilde alımların yapılması bekleniyor. Daha önce MSB, Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde personel alımlarını yapılacağı da açıklamıştı.

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak?

2020 yılı için Jandarma Uzman Erbaş alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Uzman Erbaş alımı şartları nelerdir?

Bu yıla ait güncel alım şartları henüz yayınlanmadı fakat geçtiğimiz yıllarda Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılırken şu şartlar göz önüne alınmıştır;