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Aktüel

Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 181’inci Kuruluş yıl dönümü Antalya’da da kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:44:41 -
Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 181’inci Kuruluş yıl dönümü Antalya’da da kutlandı.


Korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerden kaynaklı olarak sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende, Cumhuriyet Meydanında İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin Atatürk Anıtına “Jandarma Çelengini” koydu.Yurt genelindeki pandemi önlemleri nedeniyle kısıtlı tutulan kutlamalara rağmen jandarma olmanın haklı gururunu yaşadığını bildiren İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Tekin Aktemur, çelenk koyma töreni sonrasında yaptığı açıklamada “ Ebediyete intikal eden tüm Jandarma personelini ve tüm şehitlerimizi yad ederken, kahraman gazilere şükranlarını sunuyorum."dedi.

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