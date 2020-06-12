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Aktüel

Jandarma teşkilatının 181. yıldönümü

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, jandarma teşkilatının 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:33:28 -
Jandarma teşkilatının 181. yıldönümü

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, jandarma teşkilatının 181. yıldönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay’ı ziyaret etti.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve beraberindekileri kabul eden Vali Çağatay, mazisi başarılarla dolu jandarma teşkilatının zaman mefhumu gözetmeden yapmış olduğu özverili çalışmalarla ülkemizde olduğu gibi Bitlis’te de huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibi olduğunu ifade ederek, jandarma teşkilatının 181. yıldönümünü kutladı.

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