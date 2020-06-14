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Aktüel

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

Jandarma Teşkilatının 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:11:43 -
Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Manisa’da da düzenlenen törenle kutlandı.


Jandarma Teşkilatının 181. yılı Manisa’da da düzenlenen törenle kutlandı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik Anıtına Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve beraberindeki ekip, Manisa Vali Vekili H. Volkan Köksal’ı ziyaret ederek jandarmanın yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek yaklaşık 2 asra dayanan bir geçmişiyle jandarmanın önemli bir misyonu yerine getirdiğini vurguladı. Vali Vekili Köksal da tüm jandarma teşkilatının 181. yılını kutladı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı binası da 181. yıl nedeniyle bayraklar ve Atatürk posteriyle süslendi.

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