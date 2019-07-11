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Jandarma personel alımı 2019 | JGM alımları başvuru şartları neler?

Jandarma personel alımı 2019 ne zaman? Jandarma personel alımı sayfası yoğun olarak araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne personel alımı yapılacak. Bu ilandan sonra Jandarma personel alımı şartları, tarihleri aranmaya başladı. Peki JGM personel alımı 2019 başvuru şartları nelerdir?

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:48
Jandarma personel alımı 2019 | JGM alımları başvuru şartları neler?

Jandarma personel alımı 2019 ne zaman? Jandarma personel alımı sayfası yoğun olarak araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne personel alımı yapılacak. Bu ilandan sonra Jandarma personel alımı şartları, tarihleri aranmaya başladı. Peki JGM personel alımı 2019 başvuru şartları nelerdir?

Subay alımı başvuru şartları

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular, 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:48
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