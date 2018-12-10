0553 313 94 23

Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı yakaladı

Çanakkale'de kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmalarında Jandarma ekipleri, Çeşmealtı Köyü Muhtarlığı'na ait demir direkleri kesen 3 hırsızı suçüstü yakaladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:18
Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı yakaladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün akşamdan beri kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, köyde demir direkleri keserek çalma hazırlığında olan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Biga ilçesi Çeşmealtı Köyü'nde yaşayan ve iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Ahmet Çapraz, dün akşam saat 21.00 sıralarında evden çıktı. Gece eve dönmeyince Ahmet Çapraz'ın yakınları durumu Jandarma'ya bildirdi. Harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp olan Ahmet Çapraz'ı bulmak için köyde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sırasında demir çalan 3 kişi yakalandı

Kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmalarında Jandarma ekipleri, Çeşmealtı Köyü Muhtarlığı'na ait demir direkleri kesen, G.B., O.G. ve H.D. isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Demir direkleri çalma hazırlığında olduğu iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar ifadesi alınmak üzere götürülürken, kayıp olan Ahmet Çapraz'ı arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:18
  1. Çanakkale
  2. Biga
  3. Ahmet Çapraz
  4. kayıp arama
  5. Kayıp ararken hırsızları yakaladılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    1. ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    3. 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ı kast ederek..
    4. "4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz..
    5. Mısır'da askeri üniformaya benzer..
    6. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan..
    8. Doğal müshil barut ağacı kabuğu
    9. Galatasaray-Porto maçına doğru
    10. İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi..
    11. 15 ülkeden tam 38 akademisyen… ‘Ulu..
    12. Ronaldo, Messi'ye çağrı yaptı
    13. Bebeğinize yemeğini püre şeklinde..
    14. Tayfun Akalın kimdir nerelidir?
    15. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    16. AK Parti Kars ilçe belediye başkan..
    17. Hababam Sınıfı oyuncusu yaşamını yitirdi
    18. Antalya'da yola düşen kayalar tehlike..
    19. Meteorolojiden 6 il için kar yağışı..
    20. Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma..
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor