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Kadın - Aile Jandarma kadınlara KADES uygulamasını anlattı
Kadın - Aile

Jandarma kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Susuz’da jandarma kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:59:00 -
Jandarma kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Susuz Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için hayata geçirilen uygulamasını kadınlara anlattı.

Kapı kapı dolaşan jandarma ekipleri, kadınlarla bire bir görüşerek uygulamayı anlatırken, kadınlara şiddete maruz kaldıklarında neler yapmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi verdi.

Kadınlarla bire bir görüşen jandarma ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı’nca bu tür bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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