  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma ile Litvanya Polis Teşkilatı arasında ortak proje

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca ’Bir ailenin huzuru, bir ülkenin mutluluğudur’ sloganıyla aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir proje başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:57:44 -
Jandarma ile Litvanya Polis Teşkilatı arasında ortak proje

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca ’Bir ailenin huzuru, bir ülkenin mutluluğudur’ sloganıyla aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir proje başlatıldı.


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği programları kapsamında Jandarma Teşkilatı ile Litvanya Polis Teşkilatının işbirliğiyle yürütülen ’Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Eşleştirme Projesi’ uygulamalarına Kırıkkale’de başlandı. Projenin genel hedefinin Jandarma Genel Komutanlığının yetki alanı içerisinde aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklara, suç içeren faaliyetlerde yer alan çocuklar ve şiddete maruz kalmış çocuklara yönelik daha etkili ve yüksek kalitede hizmet sunulması olarak belirlendiği kaydedildi.



Çalışan kadınlara ziyaret


Faaliyet kapsamında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sezer Atsan ile Jandarma Astsubay Çavuş Cansu Akın tarafından Yahşihan ilçesinde çeşitli işletmelerde çalışan kadınlar ziyaret edildi. Ziyaret esnasında kadına karşı şiddetin sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığı, her türlü psikolojik baskı veya cinsel, ekonomik şiddet, hakaret, tehdit veya aşağılama içeren sözlerin de şiddet türleri içerisinde yer aldığı vurgulandı. Ayrıca kadının toplumdaki yeri, şiddet mağduru kadınların yasal hakları, şiddete maruz kalmaları durumunda yapmaları gerekenler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da broşür ve dokümanlar dağıtıldığı da kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı