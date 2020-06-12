  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma hırsızlık zanlısını DNA’sından tespit etti

Zonguldak’ta evden hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, zanlıyı DNA’sından tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:31:40 -
Jandarma hırsızlık zanlısını DNA’sından tespit etti

Zonguldak’ta evden hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri, zanlıyı DNA’sından tespit etti.


Olay, Devrek ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşandı. Evden hırsızlık olayı ihbarını alan jandarma ekipleri, bir adet LCD televizyon, bir adet tablet, 150 Euro, 2 adet pasaport, bir adet tek taş yüzük ve bir adet oto teybinin çalındığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme timi hırsızlığın yaşandığı olay yerinde titiz çalışma yürüttü. Ekipler, olay yerinde evde yaşayanlara ait olmayan kıl ve ter örneklerini alarak inceleme yaptı. Örnekleri hırsıza ait olabileceği şüphesiyle incelemesini sürdüren ekipler, suçlulardan aldıkları DNA örneklerinin bulunduğu veri tabanıyla karşılaştırma yaptı. Örneklerin S.K.’ya ait olduğu tespit edildi.


Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı