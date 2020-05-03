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Gündem

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 00:29:00 -
Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi, "Bitlis merkez Sehi bölgesi Dikme köyü yakınlarında devam eden operasyonda bölücü terör örgütü ile sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada, şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımız, Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Eyup Fidan ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

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