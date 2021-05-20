Jandarma Genel Komutanlığı’ndan örnek hareket: "Jandarma hem yakaladı hem ekti"
Kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler suçüstü yakaladıkları 4 kişiye 321 bin 860 lira para cezası keserek ele geçirilen bitkileri devriye personelleri ile tekrar doğal ortamına ekti.
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Geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Mengen ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayanlar suçüstü yakalanarak, 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası kesildi.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda “Bolu Mengen'de koruma altında bulunan salep bitkisini topladıkları esnada devriye personelimizce yakalanan 4 şahsa 321.860₺ idari para cezası uygulanmış, ele geçirilen bitkiler devriye personelimiz ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizce tekrar doğal ortamına ekilmiştir” ifadeleri yer aldı.