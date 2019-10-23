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Jandarma Genel Komutanlığından cevabı alan Fatih Portakal özür dilemek zorunda kaldı!..

ABD menşeli Fox’un haber sunucusu Fatih Portakal, HDP’li Selçuk Mızraklı’ya ters kelepçe takıldığını iddia etmişti. İddianın üzerine Jandarma Genel Komutanlığı, Mızraklı’ya kelepçe takılmadığını açıklayıp görüntünün gerçeğini paylaştı. Olayın ardından Portakal özür dilemek zorunda kaldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:53
Jandarma Genel Komutanlığından cevabı alan Fatih Portakal özür dilemek zorunda kaldı!..

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın kelepçeli olarak tutuklandığını söylemişti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın cevabı üzerine Portakal özür diledi.

Fatih Portakal'ın ana haberi sunarken söylediği sözlere İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yanıt geldi. Selçuk Mızraklı'nın kelepçeli olarak götürülmediği, görüntüleriyle paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." denildi.

Bu gelişme üzerine Fatih Portakal, "O fotoğrafta kelepceli olduğu intibağı uyandiriyordu. Yorum hatali olmuş. Mizrakli, kelepçelenerek cezaevine gonderilmemis. Özür dilerim. Bakanliğin hassasiyeti için de teşekkürler." diyerek özür diledi.

İşte o paylaşımlar:

Tepki yağdı

Portakal'ın, "Kelepçli olduğu intibaı uyandı" ifadesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, "Siz intiba'a göre mi habercilik yapıyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:53
  1. Diyarbakır
  2. Fatih Portakal
  3. Adnan Selçuk Mızraklı
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

YORUM YAZ

  • Recep Uysal Recep Uysal 8 sa önce
    Söze gerek yok bu adamın ne olduğu belli
  • mazlomemazlome11 sa önce
    salaklık parayla değil...
  • Erhan DemirErhan Demir17 sa önce
    Özür dilemek erdemlik tır.siz iftira atıp kaçtığınız için,özür dilemek sizin kitabınızda yok.
  • VatandaşVatandaş17 sa önce
    En iyisi
  • Metin yalçınMetin yalçın17 sa önce
    Zaten sen haber sunmuyorsunDüşüncelerine göre işine geldiği gibi yorumluyorsun
  • Kazim TanriverdiKazim Tanriverdi19 sa önce
    Ali Acarismin Ali ama yorumlarinla uyusmuyor.Madem Portakal yalan soyluyor niye haber bultenleri icinde .Ozur dilemek bir meziyettir.Kimilerin koca koca yalanlarini dinlemefikmi.Bir tepkin oldumu
  • NamyelüsNamyelüs20 sa önce
    Gerçekler üzerinden değil de kafanda uyanan intibağlar üzerinden haber yaptığını itiraf etmiş oldun.Sorun:Beyninde bu intibağların uyanması kendi kendine mi oluyor yoksa başkaları tarafından mı kurgulanıyor.Sen de uyanan bu intibağlar seni izleyen beyinlerde ne gibi intibağlar uyanmasına neden oluyor.
  • Vatansever Vatansever 20 sa önce
    Eray zunbul tebrik ederim seninle ayni fikirdeyimyalan haber yapanlarınagir ceza almasi lazim ..... ama kardeşim bunun gibi vatan hainleri ni tutuklasalar vay. Efendim gazeteciler tv ciler tutuklaniyor diyorlar basin özgürlüğüyok bu ulkede diyecekler
  • Yavuz SelimYavuz Selim21 sa önce
    Sen bu ülkeye bu millete hainlik yapıyorsun fatih
  • İdo1 İdo1 21 sa önce
    Bu portakalmı mandalinamı buna bir ters ten takacak yokmuşu ülkede manipülasyonda sınır tanımıyor abd uşağı.
  • Müh Müh 21 sa önce
    Portakal seni sıkmak yavaş yavaş farz oluyor .ulan ibnetor niye algı yapıyorsun .emin olmadan ötüyorsun bu milletin evlatları birgün seni sıkacak bakalım ne zaman
  • ÖmerÖmer21 sa önce
    Ne utanmaz adam ya adını bile duymak istemiyorum yalan dolan her şey var . Ağır ceza olması lazım . Maalesef iki gün sonra unutulup gidecek bu da aynen devam edecek yalanına
  • cefakarcefakar22 sa önce
    Şerfsizliğin bu kadarınada pes
  • Adil düzen Adil düzen 22 sa önce
    Serhat isimli yorumcuya bir insan ermeni rus ingiliz alman cecen gürcü arap laz kürt türk olabilir sende bir ırka millete baglisin bunda sorun yok sorun senin gibi bir faşist ırkçı olamaması dili dini ırkı milliyeti ne olursa olsun insan olsun yeter ama sen ve senin gibiler ırkçılık faşistlik yaptığı için bu dünya böyle bozuk bil istedim faydası olacaksa
  • İlhami babaİlhami baba22 sa önce
    Bu kadar basit değil bu ş.. Siz bunu hep yapıyor buböyle özür dileyerek geçiştirikecek bir haber değil bu pe....k artık cezalandırılmalı kime güveniyor bu adi ş. .siz patronunamı acaba lütfen bu ş.....size dur diyecek birbabayiğit çıksın artık
  • Hüsnü Hüsnü 22 sa önce
    Senin bu safsatana istinaden Kılıçdaroğlu,da araştırmadan yalanına ortak oluyor her zamanki gibi
  • murat mardinmurat mardin22 sa önce
    bu ... etrafı bulandırıyor.özürünü kıçına dilesin
  • ihsanihsan22 sa önce
    müfteri yahudi uşağı alçak
  • AkepeAkepe22 sa önce
    Bu Akepe liler de ne yalakasiniz
  • Osmanlı Osmanlı 22 sa önce
    Abd malı portakal
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi22 sa önce
    Ulan washington portakalı Fatih. Tükürdüğünü yalaya yalaya yalama oldun. Amerikan yandaşı medyanın Washington portakalı olarak kazindin hafizalara. Insanda milli bir damar olur , kan olur , ar olur.
  • YusufYusuf22 sa önce
    Adama boyle tukurdugunu yalatirirlar. Sahtekar hayin seni.
  • Leyla Leyla 22 sa önce
    Lan portak... senin türklüğün zaten şüpheli de ,kanında israil malıki hergün bir yalan uydurup mars olmaktan usanmadın ne serefsizmişsin bu kadar olmaz .yediğini içtiğini de ayıt olduğun yerden getir ,Türk gıdaları sana haram olsun
  • ZAFERİMZAFERİM22 sa önce
    GÖZLÜK TAK PORTAKAL,SOLCU GÖRÜNÜMLÜ AMERİKANCI SAHTEKAR !
  • mutmainemutmaine23 sa önce
    YALAN HABERİN CEZASI YOK BU ÜLKEDE...ÇARPIT YAZ,KONUŞ HERKES ALIŞTI GAZETELERE TV LERE....YAZIK
  • SerhatSerhat23 sa önce
    Fox ermeni kanalı portakal da ermeni
  • OsmanlıOsmanlı23 sa önce
    ...sanane kelepçedengit sen amerikanın kucağına otur kendini adammızannettin...
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 23 sa önce
    Nâ ber itrailin uşağı ülkemin düşmanı daha çok sümkügünü yutacaksın.
  • Ahmet DÖNMEZAhmet DÖNMEZ23 sa önce
    Jandarma komutanlığı böyle bir cevap vermese sizde bu cevaba itibar etmeyip özür dilmeseniz YALANINIZI DUYANLAR İNANMIŞTIR .PEKİ ÔZRÜNÜZÜ DUYMAYANLAR YALAN HABERİNİZE İNANMAYA DEVAM EDECEKLERDİR GÜNAHIDA SİZE
  • PaşaPaşa23 sa önce
    Bu adamı haber yapmayın lütfen. Rahatsız edici.
  • mehmet soylumehmet soylu23 sa önce
    yafa portakalın derdi kelepçe zart zurt değil, kendisi medya tetikçisidir, muhalif filan da değil.
  • ArifArif23 sa önce
    E iyi yine özür dilemiş. Bazıları gibi yalan haber yapıp sonra da kulağının üzerine yatacak kadar şerefsiz değil demek ki.
  • ismet35ismet3523 sa önce
    portakal türk vatandaşı değil.memleketi satmak için yapmayacağı şaklabanlık yok. çıkarın onu türk vatandaşlığından...
  • Eray ZUNBULEray ZUNBUL23 sa önce
    Sayin Cumhur baskanim. Buradan size duyurup rica ediyorum. Ülkemizde basin ve yayin Gazetecilik ve televizyonculuk konusunda yass cikartilmali. Bir Televizyon kanali habercilik yapabilmek icin cok ciddi Teminatlar tahüüt etmeli devlete.Aksitaktirde yayin yapmak icin lisans alamamali. Yaptigi yayinlarda verdigi haberlerin dogrulugu onun sorumlulugubda olmali. Yalan haber yapan kanal hukuki olarak tazminatini ödemeli ve haberciside hüviyetini kisitlayabilecek cezalar alabilmeli. Yasalarda bu sekilde bir dpzenleme her kanalin caninin istedigl gibi haber yapmasini engelleyecektir.
  • AliAli23 sa önce
    Özür dileyince bitiyormu. Toplum himetti ysptığını iddia eden bir bence yaptırımıda olmalı. Doğrudan toplumda bölücülüğe yönelik bir harekettir.
  • Ömer Ömer 23 sa önce
    Ceza sart.. yalan aldatma kin pkk tarafı hepsi bunda.. ceza verecek soruşturma açacak nerde.. yok.. aldığınız paralar haram olsun
  • IsmailIsmail23 sa önce
    Bu şerefsizler ne kadar pkk seviciyemişler, yok arkadan kelepceliymis suç işleyen herkese kelepçe vururlar, bu suçlunun bir özelliğimi var
  • yazıYORUMyazıYORUM23 sa önce
    Memlekete bak yaw, teröristi vekil yaparlar, belediyeye başkan yaparlar, salyalar saçarak devlete millete, askere polise küfürler etmesini hakaretler yağdırmasını iftiralar atmasını oturur izlerler, dağdaki eli silahlı sına şehirdeki takım elbiseli sinin yardım göndermesine adam toplamasına ses etmezler, olur da hasbel kader bir ikitanesi tutuklanacak olur, kelepçeli mi oldu kelepçesiz mi oldu diye koca devleti açıklama yapmak zorunda bırakırlar. Tam bir komedi bu memleketin hali! Yuh olsun ulan hepinize yuh olsun!!!
  • ImamImam23 sa önce
    Keşke bende bir abd şirketinde çalışsam adamlar çalışanlar nasıl güzel bakıyor
  • AliAli23 sa önce
    Sizin bir suçumuz yok sizler yalancısınız. Suç size inanıp adam yerine koyan bu millette.
  • hsnhsn1 gün önce
    tam bir türkiye düşmanı abd uşağı ve de hdpkk savunucusu gibi sunuculuk? yapıyor.
  • ibrahimibrahim1 gün önce
    SIKIN ŞU POTAKALI GAYRİ..

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