Jandarma Genel Komutanlığından cevabı alan Fatih Portakal özür dilemek zorunda kaldı!..

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın kelepçeli olarak tutuklandığını söylemişti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın cevabı üzerine Portakal özür diledi.

Fatih Portakal'ın ana haberi sunarken söylediği sözlere İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yanıt geldi. Selçuk Mızraklı'nın kelepçeli olarak götürülmediği, görüntüleriyle paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." denildi.

Bu gelişme üzerine Fatih Portakal, "O fotoğrafta kelepceli olduğu intibağı uyandiriyordu. Yorum hatali olmuş. Mizrakli, kelepçelenerek cezaevine gonderilmemis. Özür dilerim. Bakanliğin hassasiyeti için de teşekkürler." diyerek özür diledi.

İşte o paylaşımlar:

Tepki yağdı

Portakal'ın, "Kelepçli olduğu intibaı uyandı" ifadesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, "Siz intiba'a göre mi habercilik yapıyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.