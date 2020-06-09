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Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara merkezli soruşturmada, biri geçici görevden uzaklaştırılmış albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheliden 5'i yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:37:04 -
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 8 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturmada, biri geçici görevden uzaklaştırılmış albay, biri muvazzaf binbaşı olmak üzere 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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