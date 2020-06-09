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Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 5’inin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:15:23 -
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 5’inin yakalandığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 albay, halen aktif olarak görevde olan 1 binbaşı, 1 teğmen, ihraç edilmiş olan 1 teğmen, geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 teğmen, 2 astsubay ile 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında 09.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 5’i yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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