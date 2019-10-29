Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için uzman onbaşı, 27 bin uzman çavuş ve subay alımları için vatandaşlar detayları merak ediyor. Uzman erbaş olmak isteyen adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 25 Ekim’de uzman erbaş atama sonuçları ile ilgili yeni bir açıklama yapılması heyecanı daha da artırdı. 2. ve 3. grup alımlarının ardından sıra 4. grup alımlarına geldi. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için 4. grup çağrısı ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için 4. grup çağrısı ne zaman yapılacak?

Jandarma 3. grup seçim aşamalarını Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.

Jandarma 3. grup sınav çağrısı yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır. Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.