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Aktüel Jandarma Genel Komutanlığı personel alımları
Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımları

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı bünyeside görevlendirilmek üzere sözleşmeli fizyoterapist, diyetisyen, veteriner hekim, mühendis, kütüphaneci, tercüman ve dizgi operatörü alımı söz konusu olacak. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru şartları neler? İşte Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilan detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:57:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımları

Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı kadrolara, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (8) unvanda (9) sözleşmeli personel temin edilecektir. Başvurular 28 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alım şartları neler?

2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımları ne zaman? 

Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

İlan  detayları için tıklayın.

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