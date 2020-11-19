Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, birtakım programlara katılmak üzere kente gelen Korgeneral Çardakçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Çardakçı, ardından beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile valiliğe geçti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, makamında kabul ettiği Çardakçı ile bir süre görüştü.