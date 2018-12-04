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Jandarma fark etti... Toprağa gömülü halde bulundu!

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında toprağa gömülü A4 plastik patlayıcı, amonyum nitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler jandarma tarafından ele geçirildi.

04 Aralık 2018 Salı 15:52
Jandarma fark etti... Toprağa gömülü halde bulundu!

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında toprağa gömülü A4 plastik patlayıcı, amonyum nitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilik açıkladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında, 3 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 15 kilogram dinamitle güçlendirilmiş A4 plastik patlayıcı, 20 kilogram mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşamsal malzeme bulunduğu belirtildi.

Arama-tarama sürüyor

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:52
  1. Osmaniye
  2. Osmaniye Valiliği
  3. toprağa gömülü patlayıcı

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