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Jandarma ekipleri Bursa’da yakaladı… Değeri 10 milyon TL...

Bursa’da Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

25 Haziran 2019 Salı 06:19
Jandarma ekipleri Bursa’da yakaladı… Değeri 10 milyon TL...

Bursa’da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil’i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 05:20
  1. Bursa
  2. İncil
  3. tarihi eser

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