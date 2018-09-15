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Jandarma ekipleri 27 düzensiz göçmeni yakaladı

Balıkesir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:07
Jandarma ekipleri 27 düzensiz göçmeni yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun Badavut mevkisinde deniz kenarında beklediğini fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 27 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

YARDIMDA BULUNULDU

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen Afganistanlılara, yiyecek, içecek ve giyim yardımında bulunuldu.

Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edilecek.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 13:07
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Yunanistan
  4. Midilli Adası
  5. Afganistan uyruklu
  6. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı

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