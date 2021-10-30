  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya bu otomobili konuşuyor! Görücüye çıktı

Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilen İnce'den bomba itiraflar

İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı

ABD’li isimden Pentagon’a Türkiye çağrısı: Bu çok önemli! Bastırmak lazım

4 PKK'lı inlerinden böyle çıkarıldı! Görüntüler son dakika yayınlandı

Ah Tayyip Bey ah! Bıraksaydın AKM harabe kalsaydı! Müjdat Gezen’in ‘Teşekkürler’ diyeceğini mi sandın?

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş

Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu

Belediyede bile bunu yapanlar bankada neler yapmaz? 'El altından' iş çeviren Aykut Erdoğdu esnafa olta attı
Aktüel Jandarma denetimlerinde 453 kişi enselendi
Aktüel

Jandarma denetimlerinde 453 kişi enselendi

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği Türkiye huzur ve güvenliği uygulaması sonucu bir gün içinde 201 bin 235 şahsı sorguladı. Bu şahıslardan 453'ü yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:26:00 -
Jandarma denetimlerinde 453 kişi enselendi

Yeni Akit  ANKARA

Jandarma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği huzur operasyonlarında 201 bin 235 kişiyi sorguladı.

Huzur operasyonları kapsamında jandarma genel komutanlığı koordinesinde 22 bin 692 personel ile yapılan uygulamada 201 bin 235 şahıs sorgulamadan geçirildi. Sorgulamada 453 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılırken, 8 kayıp şahıs bulundu. Araçlar üzerine yapılan uygulamalarda ise 42 bin 593 araç sorgulaması yapılırken 491 araç trafikten men edildi. Uygulamalar sırasında 113 oyun salonu, 3 bin 463 metruk bina, 3 bin 28 park ve bahçe 6 bin 740 kahvehane kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 4 gr. sentetik uyuşturucu, 18,4 gr. Esrar, 790 paket kaçak sigara, 8 bin 260 gr. kıyılmış tütün, bin 880 adet doldurulmuş makaron, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 43 adet mermi/fişek ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..
CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!
Gündem

CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!

Birçok CHP yandaşı ve FETÖ’den yargılanan ismi bünyesinde toplayarak 11 Ekim’de yeniden yayına başlayan Flash TV’de yine bir kriz patladı. ..
Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?
Medya

Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?

Cengiz Topel kimdir hayatı? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi milyonları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Dizede yer a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay