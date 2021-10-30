Jandarma denetimlerinde 453 kişi enselendi

Yeni Akit ANKARA

Jandarma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği huzur operasyonlarında 201 bin 235 kişiyi sorguladı.



Huzur operasyonları kapsamında jandarma genel komutanlığı koordinesinde 22 bin 692 personel ile yapılan uygulamada 201 bin 235 şahıs sorgulamadan geçirildi. Sorgulamada 453 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılırken, 8 kayıp şahıs bulundu. Araçlar üzerine yapılan uygulamalarda ise 42 bin 593 araç sorgulaması yapılırken 491 araç trafikten men edildi. Uygulamalar sırasında 113 oyun salonu, 3 bin 463 metruk bina, 3 bin 28 park ve bahçe 6 bin 740 kahvehane kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 4 gr. sentetik uyuşturucu, 18,4 gr. Esrar, 790 paket kaçak sigara, 8 bin 260 gr. kıyılmış tütün, bin 880 adet doldurulmuş makaron, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 43 adet mermi/fişek ele geçirildi.