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Aktüel

Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma birliklerinde denetlemelerde bulunmak için Malatya’ya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:27:21 -
Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma birliklerinde denetlemelerde bulunmak için Malatya’ya geldi.


Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Tümgeneral Koç, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.


Valilik şeref defterini imzalayarak Valilik makamında, Vali Baruş ile bir süre sohbet eden Tümgeneral Koç ile bilgi alışverişinde bulundu.


Ziyarette Tümgeneral Koç’a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce eşlik etti.

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