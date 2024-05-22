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Yaşam Jandarma çiftçinin yardımına koştu
Yaşam

Jandarma çiftçinin yardımına koştu

Yeniakit Publisher
2024-05-22 18:11:00 -

Tarlada çalışmaktan bitkin düşen çiftçinin imdadına jandarma koştu.

Bilecik Osmaneli’nin Balçıkhisar Köyü’nde tarlasında hayvanlar için ektiği yulafları tırpan yardımıyla biçen yaşlı çiftçiyi bitkin bir şekilde gören Uzman Jandarma Caner Karakaya tarlaya gitti. Yaşlı adamın elinden orağı alarak tarlayı biçen jandarmayı görenler 'Helal olsun' dedi. Çiftçi Ömer Seral, bu durum karşısında duygulanarak, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü Allah razı olsun. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi.

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