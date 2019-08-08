Jandarma askeri sağlık personeli alımları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) askeri sağlık personeli alım başvuruları ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) askeri sağlık personeli alımlarına ilişkin ilan yayınladı. İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Nam Ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesine (Sbü) sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı. İşte JGK sağlık personeli başvuru şartları.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) askeri sağlık personeli alımları ne zaman?

Jandarma personel alımı 2019. a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirmesine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacaktır. Bu kapsamda;

(1) J.Gn.K.lığında muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine (30) erkek öğrenci,

(2) SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine (4) erkek öğrenci,

(3) SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecektir.

b. Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla; İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2’nci sınıfına geçiş yapmak isteyen (5) erkek/kadın, 3’üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen (9) erkek/kadın öğrenci alınacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı-JGK sağlık personeli alım başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okullardan 2019 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya daha önce mezun olmuş olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1998 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.

ç. 2’nci ve 3’üncü sınıflara özel öğrenci olarak geçiş yapacakların; 2’nci sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.), 3’üncü sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.).

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/Ankara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı

Gülhane Tıp Fakültesi Emrah Mah. Etlik-Keçiören/ANKARA