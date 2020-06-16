  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma 45 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara Yönelik’ uygulamada çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:46:12 -
Jandarma 45 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara Yönelik’ uygulamada çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uygulanan "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 23 bin 682 kişi sorgulandı. Jandarma ekipleri Ayvalık ilçesinde 5, Bandırma ilçesinde 2, Bigadiç ilçesinde 3, Edremit ilçesinde 15, Erdek ilçesinde 1, Gömeç ilçesinde 6, Gönen ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 5 ve Karesi ilçesinde 7 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 45 şahıs yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı