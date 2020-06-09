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Aktüel

Jandarma 2 yıl önceki hırsızlık olayını çözdü

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat ve Asayiş Timleri (JASAT) Kdz.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:56:19 -
Jandarma 2 yıl önceki hırsızlık olayını çözdü

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat ve Asayiş Timleri (JASAT) Kdz. Ereğli ilçesinde 2018 yılında meydana gelen hırsızlık olayını yaptığı çalışması sonucu çözerek çalınan malları ve hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıyı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyü’nde 2 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen evden hırsızlık olayında bir adet hilti ve buna ait 5 adet hilti ucu ile birer adet, ağaç motoru, su motoru, taşlama motoru, kaynak makinesi, silikon makinesi, 28 adet lokma takımı, 1 adet içinde muhtelif malzemeler bulunan takım çantası, 1 adet matkap, 36 adet av tüfeği fişeği olmak üzere 10 kalem malzeme çalındı. Jandarma ekipleri iki yıl süren çalışmanın ardından Kozlu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.Y. (51) ile 10 kalem hırsızlık malını ele geçirdi. Çalınan mallar sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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