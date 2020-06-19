  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda dikili vaziyette yaklaşık 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:07:41 -
Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda dikili vaziyette yaklaşık 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dedektör köpeği ‘Ozon’la düzenlenen operasyonda, dikili vaziyette yaklaşık 2 bin 600 kök kenevir bitkisi, fide yetiştirilmesi için viyola, sulama için hortum ve pet şişe gibi malzemeler ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı