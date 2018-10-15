Jandarma, 168 kilogram esrar ele geçirdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 168 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, arazide kurutulmaya bırakılmış vaziyete 162 kilogram esrar bulundu.

Jandarmadaki işlemleri sürüyor

Öte yandan, Genç ilçe girişindeki yol kontrol ve arama noktasında bir otomobilde yapılan aramada ise 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.