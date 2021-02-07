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Yerel Jandarma 13 kg bonzai ele geçirdi
Yerel

Jandarma 13 kg bonzai ele geçirdi

Jandarma ekipleri, yurt dışından getirdikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul’da satmak isteyen 3 zanlıya operasyon yaptı. Operasyonla 13 kilogram bonzai, satışı yapılmadan ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 09:31:00 -
Jandarma 13 kg bonzai ele geçirdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; S.G., M.T. ve E.B. isimli şahısların uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul ve genelinde 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Sonrasında derinlemesine çalışma başlatan ekipler, eldeki veriler ışığında hemen harekete geçti.

S.G., M.T. ve E.B. isimli şahısların her hareketini mercek altına alan jandarma ekipleri, temas kurdukları şahıslara yönelik takip başlattı. Jandarma ekipleri şüphelilere ait olduğunu tespit ettikleri araçta yaptıkları aramalarda, bagaj kısmına gizlenmiş ve takım çantasının içinde saklanmış satış için hazırlanan 13 kilogram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirirken, S.G., M.T. ve E.B.'yi de yakaladı.

S.G., M.T. ve E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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