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Dünya Jan Egeland: 'Afganistan işgaline para akıtan NATO, bu ülkenin aç çocuklarını görmezden geliyor'
Dünya

Jan Egeland: 'Afganistan işgaline para akıtan NATO, bu ülkenin aç çocuklarını görmezden geliyor'

Yeniakit Publisher
2023-08-10 09:53:00 -
Jan Egeland: 'Afganistan işgaline para akıtan NATO, bu ülkenin aç çocuklarını görmezden geliyor'

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, Afganistan’daki operasyonlara milyarlarca dolar harcıyan NATO, bu ülkenin aç çocuklarına yardım yapmıyor açıklamasında bulundu.

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, Afganistan’daki operasyonlara milyarlarca dolar harcıyan NATO, bu ülkenin aç çocuklarına yardım yapmıyor açıklamasında bulundu.

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, NATO üyesi ülkelerin Afganistan’daki askeri operasyonlara milyarlarca dolar harcadıklarını ancak şu anda bu ülkenin çocuklarına yeterli yardımı yapmadıklarını söylüyor.

Bir tweet’te NATO üyesi ülkeleri eleştirdi ve NATO üyesi ülkelerin Afganistan’daki askeri operasyonları için trilyonlarca dolar harcadığını ve bunun yanında aynı şekilde bugün Ukrayna’daki savaş içinde büyük miktarlarda para harcanmaktadır.

Norveç Mülteci Konseyi başkanı, şu anda Afganistan’daki aç çocuklara yeterli gıda yardımını bile sağlamadıklarını sözlerine ekledi.
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