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Teknoloji James Webb nedir? James Webb özellikleri maliyeti
Teknoloji

James Webb nedir? James Webb özellikleri maliyeti

20 yıldır beklenen James Webbe Uzak Teleskobu uzaya fırlatıldı. Pek çok kişi söz konusu teleskopun özelliklerini, maliyetini araştırmaya başladı. Peki, James Webb ne kadara yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-12-25 16:08:00 -
James Webb nedir? James Webb özellikleri maliyeti

James Webb Uzay Teleskobu, Türkiye saatiyle 15.20'de uzaya fırlatıldı. NASA’nın Webb veya JWST olarak da bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun özellikleri, amacı ve maliyeti merak konusu.

James Webb nedir? James Webb özellikleri maliyeti

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

James Webb Uzay Teleskobu eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanan bir kızılötesi uzay teleskopudur.

Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır.

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