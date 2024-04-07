Jakuzi iftirası elinde patlayan CHP'li rezil rüsva oldu! Son mesaj tam komedi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi binasında 'jakuzi' olduğunu iddia etti. AK Partili eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Medyascope sitesine konuşan Necati Özkan, "Alper Yeğin’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Başkanlık katı 6 bin metrekare; oda, oda, oda, dinlenme odası, dinleme odası, dinlemen odası, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak. Bu nasıl olabilir? Kamu nasıl böyle yönetilebilir? Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, çadırda iftarlık almak için insanlar varken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi yönetim." diye konuştu.

İYİ Parti’den istifa edip İmamoğlu’nu destekleyen İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan’ın da paylaştığı jakuzi görüntüsü bir alışveriş sitesinden alındığı tespit edildi.



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Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Seçim bitti... Yalan ve iftiraları bitmedi" diyerek tepkisini dile getirdi. Kabaktepe, "İftirayı yöntem belleyip siyaseti kirletmek hem ahlaksızlık, hem de niteliksizlikdir. Başta CHP'liler olmak üzere siyasi rakiplerimizi ahlaka davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada ise, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan görsellerle ilgili, 'AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi Başkanlık katına jakuzi yapıldığı ortaya çıktı.' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görsellerin, dijital ortamlarda sıkça kullanılan temsili bir jakuzi görseli olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özkan, ‘jakuzi’ yalanında çark etti. Tepkilerin ardından Özkan, "Jakuzi diye tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı” ifadesiyle kendisini savundu.

Kaynak: Haber7