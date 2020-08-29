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Gündem Jakoben laikler DHKP-C’yi sahiplendi
Gündem

Jakoben laikler DHKP-C’yi sahiplendi

Jakoben laikler Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmak ve anayasal düzene son vermek için terör eylemleri yapan DHKP-C’li teröristlere sahip çıktı. DHKP-C’li Ebru Timtik’in ölüm açlığı sonrası ölmesi üzerine ‘kemalist’ geçinenler devleti suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:00:00 -
Jakoben laikler DHKP-C’yi sahiplendi

 Haber Merkezi 

Kendilerini kemalist ve laik olarak nitelendirenler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmak ve anayasal düzene son vermek için terör eylemlerine başvuran DHKP-C’li teröristleri savunması siyasal tarihimizin en büyük paradoksu olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristlerin Çağlayan Adliyesi’ne sızmasına yardımcı olan ve örgütün Türkiye sorumlusu Kamile Kayır’la aynı hücrede yakalanan Avukat Ebru Timtik’in başladığı ölüm açlığı sonrası ölmesi sol cenahın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu, kemalistlerin gözde gazetecisi İsmail Saymaz, Cumhuriyet gazetesi, Tele 1 TV sunucu Merdan Yanardağ gibi isimler adeta DHKP-C propagandası yaptı.

CHP’li vekiller devleti suçladı

Terör örgütü DHKP-C militanı Avukat Ebru Timtik’in bizzat örgüt talimatıyla başladığı ölüm açlığı sonrası ölmesi, kemalist düzenin savunucusu olduklarını iddia edenleri harekete geçirdi. DHKP-C’nin ‘adil yargılanmadı’ yalanını dillerine dolayan malum zihniyet, devletimiz aleyhine büyük bir kara propaganda başlattı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Biz Türkiye’de hukukun durumunu anlatmaya çalışırken gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Ebru Timtik hayatını kaybetti, hepimizin başı sağ olsun. Göz göre göre, ATK raporuna rağmen ölüme gönderildi. Yargı bu sürecin en büyük ortağıdır” paylaşımını yaptı. Bir başka CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, “238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik vefat etti. Anayasa Mahkemesi “ölüm riski yok” diyerek tahliyesini reddetmişti. Siyasallaşan yargı, cellatlaşan yargıdır. Hukuk yoksa sadece zulüm vardır. AKP rejimi adalete karşı işlediği suçlarla tarih ve millet önünde yargılanacak” ifadelerini kullandı. Kemalistlerin gözde yazarı Yılmaz Özdil de devletimizi yıkmak isteyen bir örgütün militanının yanında saf tuttu. Özdil, “Yazıklar olsun bu ülkeye, yazıklar olsun, bu zulme esir olduğumuz için, sesimizi yükseltme cesareti göstermediğimiz için milletçe utancımızdan yerin dibine girmemiz gerekiyor” dedi. İsmail Saymaz ise, ODA TV’nin yalan dolu ‘Ölüm Riski Yok denmişti’ başlıklı haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Tele 1 sunucu Merdan Yanardağ ise, “Adil yargılanma talebiyle, bu ülke demokratik, eşitlikçi ve özgür olsun diye ölüm orucu eylemi yapan; Somalı madencilerin, emekçilerin Avukatı Ebru Timtik ne yazık ki yaşamını yitirdi. Sorumlusu, bu acımasız dinci faşizan rejimdir. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ebru Timtik” açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

aziz

savci selim kirazin bu nato troristleri tarafindan sehid edilmesi uzerine 'hepimizin basi sagolsun" diyemeyen kuklalar da kuklacilar da haindir, sahtekardir
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beybar

içerdeki türkiye düsmanları kendilerinin alenen terör yanlisi terorist desdekcisi olduklarini gizlemek için hep atatürkün arkasına sığinmislardır çok merak ediyorum atatürk stalin lenin hayranimiydi yada che guavera beresimi takardı türkiye yüzlerce insani katleden bu kanlı örgüte desdek verenlrde teröristir ister avukat ister siyasetci olsun bu ülkede siyaset zemini bellidir vatanı bölmeye kim kasdederse o haindir isbirlikçidir
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