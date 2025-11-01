  • İSTANBUL
Gündem Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık
Gündem

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘Jahrein’ mahlaslı provokatör yayıncı Ahmet Sonuç, aracının dikiz aynasına Şeyh Said’in fotoğrafını asarak çektiği alaycı videoyu paylaştı. Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Milyonlarca kişi, tarihimize ve dini değerlere yapılan bu saygısızlığa isyan etti.

Vatandaşlar, “Bu toprakların manevi kahramanlarını kimse aşağılayamaz” diyerek savcılığı göreve çağırdı.
Hukukçular, paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun dini değerlere hakaret kapsamına girdiğini vurguladı.
Sonuç, geçmişte de benzer provokatif paylaşımlar yapmıştı.
Duyarlı vatandaşlar “Bu zihniyetin amacı toplumun inanç damarını koparmaktır” değerlendirmesinde bulunurken, kamuoyu “Bu saygısızlık cezasız kalmamalı” görüşünde birleşti.

 

