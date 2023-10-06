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Gündem Jahrein paylaştı, olay oldu! TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş
Gündem

Jahrein paylaştı, olay oldu! TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş

Yeniakit Publisher
2023-10-06 10:55:00 -
Jahrein paylaştı, olay oldu! TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş

Sosyal medyada Jahrein olarak bilinen Youtube ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, yaptığı paylaşımda şok bir ifade kullandı. Jahrein, “TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş.” İddiasında bulundu.

CHP’de koltuk savaşı veren Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen her soruya ‘örgüt kararı neyse biz ona uyarız’ açıklamalarında bulunuyordu. Bunun üzerine dün gece PKK’ya karşı gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle Jahrein isimli fenomen, Kılıçdaroğlu’nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, “TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş. Doğru mu bu bilgi?” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

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