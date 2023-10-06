Jahrein paylaştı, olay oldu! TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş

CHP’de koltuk savaşı veren Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen her soruya ‘örgüt kararı neyse biz ona uyarız’ açıklamalarında bulunuyordu. Bunun üzerine dün gece PKK’ya karşı gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle Jahrein isimli fenomen, Kılıçdaroğlu’nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, “TSK’nın Rojawa’ya düzenlediği operasyondan ötürü CHP genel merkezinde bayraklar yarıya çekilmiş. Doğru mu bu bilgi?” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.