  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Jahrein kinini kustu! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu
Gündem

Jahrein kinini kustu! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu

Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, ırkçı söylemlerle göçmenleri ve dindarların başörtüsünü hedef aldı. Jahrein mesajında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 23:59:00 - 2022-10-12 00:52:43
Jahrein kinini kustu! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu

Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu.

Jahrein, göçmen vatandaşlarla dindarların inancı başörtüsünü hedef aldı.

Bu mesajdan utanmalısın Davutoğlu!

Twitter hesabından mesaj paylaşan Jahrein, Davutoğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.

Bu Suriyelileri zaten Davutoğlu’nu kandırarak soktular ülkeye. Vizesiz AB girişi demişler bu keko da inanmış. Kafa, beyin, strateji, diplomasi hiçbir b.k yok bunlarda. 6’lı masadaki KK başörtüsü çıkışı da bunun eseri. Zararlı şahıs.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23