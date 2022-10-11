Jahrein kinini kustu! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu
Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, ırkçı söylemlerle göçmenleri ve dindarların başörtüsünü hedef aldı. Jahrein mesajında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu.
Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu.
Jahrein, göçmen vatandaşlarla dindarların inancı başörtüsünü hedef aldı.
Bu mesajdan utanmalısın Davutoğlu!
Twitter hesabından mesaj paylaşan Jahrein, Davutoğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.
Bu Suriyelileri zaten Davutoğlu’nu kandırarak soktular ülkeye. Vizesiz AB girişi demişler bu keko da inanmış. Kafa, beyin, strateji, diplomasi hiçbir b.k yok bunlarda. 6’lı masadaki KK başörtüsü çıkışı da bunun eseri. Zararlı şahıs.