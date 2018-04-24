Jahovic'den galibiyet yorumu: Herkes düşer Konya kalır

Kasımpaşa’yı 2-0’la geçen Atiker Konyaspor’da takımının ikinci golünü atan Adis Jahovic, alınan galibiyeti değerlendirdi. Jahovic, “Beş haftadır gol yememek çok önemli. Bunun en büyük faktörlerinden biri yeni hocamız. Onun takıma vermiş olduğu, getirdiği yeni enerji ve özellikle defanstaki taktiksel anlayışıyla birlikte gol yememek birçok defa bize galibiyeti getirdi. En azından yenilmemiş olduk. Düşme potasından çıkmış bulunuyoruz ama işimiz daha henüz bitmedi. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Herkes düşer Konya kalır” dedi. Attığı gol için de konuşan Jahovic, kalecinin hamlesini beklediğini söyleyerek şöyle devam etti:



‘Gol değil takım önemli’



“Önemli olan golün güzelliğinden öte Konyaspor´un başarısı. Attığım gole yıldız bir oyuncunun atabileceği gol gözüyle bakmıyorum. Önemli olan burada takımımızın başarısı. Gole gelecek olursak 1-0 her zaman riskli bir sonuçtur. İkinci golü bulmak zorundaydık. İlk seferde topa vurabilirdim ama kaleciye baktığımda doğru pozisyondaydı. Kalecinin hamlesini bekledim ve daha sonrasında golümü de atmış oldum” şeklinde konuştu.