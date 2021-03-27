Jaguar’ın lüks performans SUV’u Yeni Jaguar F-PACE Türkiye’de
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın, tasarım ödüllü SUV’u Yeni Jaguar F-PACE, 2.0 litre 204 BG dizel motoru ve 1.311.857 TL’den başlayan fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Yeni Jaguar F-PACE verimli 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 204 BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan Yeni Jaguar F-PACE, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat çekiyor.