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İzzet Murat kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat atındı. İzzet Murat kimdir? İzzet Murat hangi görevlerde bulundu?

18 Ekim 2019 Cuma 09:00
İzzet Murat kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat atındı. İzzet Murat kimdir? İzzet Murat hangi görevlerde bulundu?

Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü iken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 25.01.2018 tarih ve 804 sayılı oluru ile Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine getirilen İzzet Murat 29.01.2018 tarihi itibari ile göreve başladı. 

Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle oldu: Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü atamaları

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı. 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:00
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Muş
  4. Kahramanmaraş
  5. Malatya
  6. Kastamonu
  7. Bolu
  8. Bingöl
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