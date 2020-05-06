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Aktüel

İzolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yapıldı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindekilerle izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:32:22 -
İzolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yapıldı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindekilerle izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.


Van’da cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yeni tip korona virüs salgınından korunmalarını sağlamak amacıyla infaz koruma memurlarına yönelik başlatılan izolasyon süreci devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, ceza infaz kurum müdürleriyle birlikte öğrenci yurdunda kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti. Memurlarla birlikte iftarlarını açan ve sosyal mesafe kurallarının da titizlikle uygulandığı programda, memurlarla sohbet edilerek izolasyon süreciyle ilgili değerlendirmeler ve talepleri soran heyet, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı personellere teşekkür etti.


Ziyaretten dolayı teşekkür eden memurlar da kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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